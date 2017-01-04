Liderler görüşmesi tamamlandı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis ile bugünkü görüşmesi tamamlandı. Cumhurbaşkanı Akıncı dönüşünde basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis Cenevre öncesi ilk görüşmelerini bugün gerçekleştirdi.

Rum basını bugünkü liderler görüşmesini, gündem maddeleri nedeniyle “kritik” diye niteledi.

AKINCI YARIN ERDOĞAN İLE BULUŞUYOR

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yarın Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çalışma toplantısında bir araya gelecek. Ankara’daki çalışma toplantısı yarın (5 Ocak Perşembe) yapılacak.Cumhurbaşkanı Akıncı ve heyeti yarın sabah 10:10’da Ercan’dan Ankara’ya gitmek üzere KKTC’den ayrılacak.