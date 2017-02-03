Liderler niyette uzlaştı

Kıbrıs Konferansı’nın ikinci safhasının Mart ayı başında başlaması için şartlar oluştu. BM sürecin yeniden Cenevre’de devam etmesi için girişim başlattı. Türkiye de öneriye olumlu yaklaştı

UZAMASIN: Cenevre’de 12 Ocak’ta başlayan Kıbrıs Konferansı’nın sonuç odaklı bir şekilde devamının hemen sağlanması konusunda net bir tavır ortaya koymakta olan Ankara, bu konuda Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve ekibi ile yakın bir işbirliği içinde çalışmalarını sürdürüyor

NİYETTE UZLAŞI: Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Lider Nikos Anastasiadis arasında Salı günkü görüşmede taraflar Kıbrıs sorununun çözümü konusunda çalışmalarının sürdürülmesi için anlaştı. İki lider de “kısa sürede sonuç almak” için çaba harcama noktasında uzlaştı

HEMEN SONUÇ: Akıncı Kıbrıs Türk tarafının Kıbrıs konferansının hemen sonuç alıcı bir şekilde toplanmasını istedi. Akıncı, Türkiye’nin Kıbrıs sorunu konusunda müzakerelerin devamından yana olan tavrını anımsattı ve en kısa sürede soruna bir çözüm bulunmasından yana olduğunu söyledi

ANASTASİADİS TEYİT ETTİ: Rum Lider Nikos Anastasiadis sorunun çözümü konusunda çalışmaların sürdürülmesinden yana olduklarını söyledi. Anastasiadis müzakere sürecinde yakalanan momentumun kaybedilmemesi gerektiği konusunda görüş belirtti

Havadis- ÖZEL

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