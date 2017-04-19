HABER KIBRIS

Liderler Yarın Müzakerelere Devam Ediyor

19/04/2017

Liderler Yarın Müzakerelere Devam Ediyor
ads

Kıbrıs müzakerelerine yarın devam ediliyor. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis yarın saat 18.30’da ara bölgede bir araya gelecek.

Rum Meclisi’nin Enosis Plebisiti’nin okullarda anılması kararıyla kopan müzakere süreci, Rum tarafının gereken adımları atmasıyla 11 Nisan’da yeniden başlamıştı.

Liderler, 2 aylık aradan sonra gerçekleştirdikleri ilk toplantıda, müzakere programı üzerinde çalışmıştı. 4 görüşme planlayan liderler, yarınki görüşmenin ardından 2, 11 ve 17 Mayıs’ta yeniden bir araya gelecek.

Bu arada, müzakere sürecinin başlamasıyla müzakereciler de, liderlerin gerekli gördüğü durumlarda görüşme gerçekleştiriyor. En son 12 Nisan’da bir araya gelen müzakereciler Özdil Nami ile Andreas Mavroyanis bugün saat 12.00’de yeniden görüşüyor.



TAGS: kıbrıs, haber, akıncı, anastasiadis
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2016 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs. Design: LATIS Internet Media Systems