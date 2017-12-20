Liderlik Yarışı Tekrar Başladı

Liderlik yarışında herkese oynadığı oyunun çift taraflı yapısı, istikrarlı oyun özelliği ve kaliteli futboluyla birlikte artık pek çok farklı ekibin şampiyon olma ihtimali bulunuyor. Beşiktaş sezon başında şampiyonluk adayları arasında en çok ihtimal verilen ekip olarak görülürken, Galatasaray ve Medipol Başakşehir’in arka arkaya aldığı galibiyetlerle avantajlı olması mümkün kılınıyor.

Başakşehir Liderliği Tekrar Aldı

Medipol Başakşehir’in ligin son derece başarılı bir seviyesinde futbol oynaması, her rakibe uygun bir taktik belirleyebiliyor olması, takımın öneminin sürekli olarak artmasını sağlıyor. Takımın her ekibi yenebilecek güçte olduğu düşünülüyor. Galatasaray’ın hoca değişikliği, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın sürekli olarak beklenmedik karşılaşmalardaki üst üste puan kayıpları, liderden geride kalmalarına neden oldu. Son haftalarda hem kara kartallar hem de kanaryalar baskılı oyunlarıyla birlikte Türkiye Süper Ligi şampiyonu olabilmek için önemli adımlar atabiliyorlar.

Lider ve 7. Takım Arasındaki Puan Farkı 5

Liderliğin neredeyse her hafta el değiştirdiği de göz önünde bulundurulduğunda, Medipol Başakşehir’in yaş ortalaması ve oyuncu yapısı itibariyle kaliteli sonuçlar almaya kısa vadede daha yatkın olduğu düşünülebiliyor. Yorumcuların büyük bir bölümü ise artık Başakşehir’i en büyük şampiyonluk adaylarından biri olarak gösteriyor. Liderliğini birkaç hafta daha devam ettireceğini, sonrasında ise puan kaybetse bile ilk üç takımda yer alacağını düşünenlerin sayısı bir hayli fazla. Yarışın alevlenmesine neden olan temel durum, lider ile 7. Sırada olan ekip arasında sadece 5 puan fark bulunması.

Aykut Kocaman’ın da değindiği üzere Galatasaray ve Başakşehir gibi takımların puan kaybı, ligin hareketlenmesine neden olacaktır. Bu süreçte Beşiktaş ve Fenerbahçe de puan kayıpları yapmış olsalar dahi artık oynanan oyunun kalitesi de doğrudan liderlik yarışının etkilenmesini sağlıyor. Türkiye Süper Ligi lideri olan takımın 33 puanda olması ve 7. Sırada olan takımın da 28 puanda olması, yarışın son derece çetin bir şekilde geçeceğini gösteriyor. Son haftalara yaklaşıldığında rekabet eden takım sayısı gittikçe azalacak fakat eğer iki veya üç takımla son hafta şampiyonluk yarışında yer alınırsa, tek bir maç dahi sezonun kaderini etkileyebilir. Super Lig maclarina acilan en yuksek oranlari 1xbet mobil sitesinde bulabilir, cepten bahis oynayarak heryerde kazanabilirsiniz.

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