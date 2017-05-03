Ligi 5. sırada tamamladık

Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi’nde zorlu maraton hafta sonu oynanan maçlarla sona ererken temsilcimiz Kuzey Kıbrıs Turkcell Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı son maçında Karşıyaka ESK’yı İzmir’de 43 – 64 skorla mağlup etmesine karşın ligi 5. sırada tamamlayarak süper lige çıkma şansını kaybetti.

Ligi ilk 3 sırada tamamlayan takımların süper lige yükselme şansı elde ettikleri Türkiye Tekerlekli Sandalye 1. Ligi’nde temsilcimiz 14 galibiyet, 8 mağlubiyet ve 36 puanla 5. sırada kaldı. Ligin son maçında lider Keçiören Güçlü Eller takımını deplasmanda devirerek şampiyonluktan eden Antalya BŞB. ASAT averajla süper lige terfi eden 3. takım oldu.