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Limasol Bankası “Proaktif Lider Olmak” konulu eğitimini tamamladı

02/01/2018

Limasol Bankası “Proaktif Lider Olmak” konulu eğitimini tamamladı
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Limasol Bankası Birim - Şube Müdüleri, Sorumluları, Müdür Yardımcıları ve Üst Düzeyin katılım gösterdiği “Lider Olmak” konulu  2017 yılının son hizmet içi eğitimi geçtiğimiz haftasonu tamamlandı.

Eğitimde üç alan teorisi ve liderlik çeşitleri incelenerek oluşturulan çalışmada yetki, sorumluluk ve takım ruhu  konuları incelendi. 

Limasol Bankası Genel Müdürlük Kültür Salonunda  yeralan eğitimde liderlik kavramının çalışma ortamına nasıl yansıması gerektiğine ilişkin başlıklar örneklerle ve grup çalışması ile  ele alındı. Eğitmen İdil Şeytanoğlu, farklı gruplarla iki ayrı eğitimde verimli bir çalışma yapıldığını vurguladı.

Limasol Bankacılık Akademisi (Limasol Banking Academy)  eğitim programı kapsamında pek çok kurum içi eğitim düzenlenmekte olduğunu belilrten Limasol Bankası Genel Müdürü İlkin Yoğurtçuoğlu “Bankamızın en önemli kaynağı olarak kabul ettiğimiz çalışanlarımıza yönelik olarak, 2017 yılı içinde 40’ın üzerinde hizmet içi eğitim düzenlendi. Bu eğitimlerde temel bankacılık konuları yanı sıra, kişisel gelişim, kriz yönetimi, stresle başa çıkma yolları, ekip ruhu ve ekip çalışması programları ile personel eğitimlerine önümüzdeki dönemlerde de devam edilecektir” dedi.



TAGS: Limasol Bankası
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