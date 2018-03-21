Limasol Sosyal Sorumluluk Kurumu Bakü’den dünyaya seslendi

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Alanında başarılı projelerle dikkat çeken Limasol Sosyal Sorumluluk Kurumu Bakü’de yapılan “ 1. Uluslararası Halkla İlişkiler ve Yaratıcılık Forumuna yürütmekte olduğu başarılı çalışmalarından dolayı özel olarak davet edildi.

KKTC de sosyal sorumluluk alanında kurumsallık yaratarak birçok başarılı projeye imza atan Limasol Sosyal Sorumluluk Kurumu (LSS) Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de ilk kez yapılan “ 1. Uluslararası Halkla İlişkiler ve Yaratıcılık Forumu’na davet aldı.

LSS yönetim kurulu üyesi ve danışmanı İpek Halim, aralarında İngiltere, Rusya, İtalya, İspanya, Türkiye, Japonya, Mısır, Bulgaristan, Kazakistan, Azerbaycan gibi birçok ülkeden gelen uzman iletişimciler ve halkla ilişkiler alanında başarılı projelere imza atan profesyonellerin yer aldığı sunum ve atölye çalışmalarına katılarak Limasol Sosyal Sorumluluk Kurumu’nun çalışmaları ile ilgili sunumlar gerçekleştirdi.

Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği (IPRA) başkanı Bart de Vries’in yanısıra, 1954’ ten beri iletişimde yaratıcılığı destekleyen, Cannes Lions Uluslararası Festivali’nin (uluslararası reklam festivali) müdürü Fiorenza Pilinio ve bir çok dünyaca ünlü PR uzmanlarının, kreatif direktörlerin ve ödüllü iletişim uzmanlarının katıldığı atölye çalışmasında başarılı bir sunum gerçekleştiren İpek Halim, Limasol Bankası Yan Kuruluşu LSS’nın 5 yıldır ada genilinde ağırlıkla kırsal alan ilkokullarına yönelik sürdürdüğü yaratıcı drama, gönüllü sanatçılarla sınıf ortamında yapılan yaratıcı okuma çalışmaları ve en son uygulanan sesli kitap projesi hakkında bilgiler aktardı.

Azerbeycan milletvekili Aydın Mirzezade ve hem milletvekili hem de basın konseyi başkanı Aflatun Amaşov’un, Proloq gelişim merkezi başkanı Orhan Hasanoğlu, proloq online dergisi baş editörü Arzu Soltan’ın ve birçok Akademisyenlerle, ilkokul müdürlerinin ve gazetecilerin olduğu 500 kişilik bir dinleyici grubuna seslenen Halim, organizasyon komite üyesi Jafar Mansimi tarafından tebrik edildi.

Formun sonunda yapılan ankete göre: Limasol Sosyal Sorumluluk Kurumunun çalışmalarından sınıflarda yararlanılacak birçok fikir edinildiği, sunumun faydalı olduğu ve topluma kazandırdıkları açısından dikkat çekici olduğu belirtildi.

Forum’da bir sunum bir de atölye çalışması yapan İpek Halim’e sürdürülecek küresel boyutlu çalışmalarda daha yakın işbirliği önerisinde de bulunuldu.

Limasol Sosyal Sorumluluk Kurumu yönetim kurulu başkanı Hüseyin Kemaler de stratejik, bilinçli ve motivasyonu güçlü olarak yol alan Limasol Sosyal Sorumluluk Kurumu çalışmalarına azami önem verdiklerini ve amaçlarının eğitime, kültür sanat ve spora katkı koymak olduğunu belirtti. Bakü’den gelen özel davet ve olumlu geri dönüşlerden de memnuniyet duyduklarını söyledi.