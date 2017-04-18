Limasol'da Sivrisinek İstilası

Batı Limasol sakinleri, bölgedeki sivrisineklerin her yıl Nisan ile yaz sonu arasında sürekli olarak istilaya uğradıklarını bununla mücadele etmek için yeterli çaba gösterilmediğini söylüyor.

Limasol Belediyesi kontrollü püskürtme veya sisleme yoluyla sorunu yönetmek için yerel topluluk konseyleri ve İngiliz üsleriyle işbirliği yapıyor.

Bununla birlikte, Zakaki, Asomatos, Trachoni, Akrotiri ve diğer çevredeki sakinler, atılan adımların yeterince etkili olmadığını söylüyor.

Basında çıkan haberlere göre, yetkililerin kararlı bir şekilde hareket etmek yerine suçlama oyunu oynuyor

Limasol Belediyesi Sağlık Hizmetleri Süpervizörü Demetris Theotis, durumun "kontrol altına alındığını" açıklamakla yetiniyor.