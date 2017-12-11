Limasol’da vahşi cinayet

Alithia ve diğer gazetelere göre, dün sabah evinde kan gölü içerisinde bulunan yaşlı adam, başına vurularak öldürüldü.

Polis olayla ilgili 29 yaşındaki Rum komşuyu tutukladı. Uyuşturucu bağımlısı olduğu kaydedilen komşunun, para almaya çalıştığı için yaşlı komşusu ile daha önce birçok kez kavga ettiği belirlendi. Tutuklanan zanlının cinayeti tek başına işlemediğine inanan polis olayla ilgili bir kişiyi daha arıyor.

TRAFİK KAZASI CAN ALDI

Yine dün Limasol ve Larnaka’da biri ölümlü olmak üzere iki trafik kazası yaşandı. Limasol-Kivides bölgesinde meydana gelen ilk olayda 69 yaşındaki kadın, yürümekte olduğu bir sırada yoldan geçen çift kabin van tarafından ezildi.

Kadın hayatını kaybederken polis, olay yerini terk eden sürücüye basın yolu ile teslim ol çağrısı yapıyor.

Larnaka’da ise aşırı alkollü olduğu saptanan 38 yaşındaki Romen sürücü, karşı şeride geçerek durakta otobüse binmeye çalışan iki kişiye çarparak ağır yaraladı.