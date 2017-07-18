Limasol’da, yanan otomobilde ceset bulundu!

Rum polisinden alınan bilgiye göre, bugün sabah erken saatlerde Limasol’da araba yangını çıktı.

Ancak yangını söndürdükten sonra, arabanın içinde biri olduğunu fark eden itfaiye mensupları, cansız bir bedenle karşılaştı.

Alınan ilk bilgilere göre; yangından tanınmayacak hale gelen cesedin, 61 yaşında bir erkek bedeni olduğu öğrenildi.

Cesedin kimliğinin belirlenmesi için otopsi sonucu bekleniyor.

Çeviri: Voice of the Island – İrene Zamani, İpek Dermuş

Kaynak: CNA