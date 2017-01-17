Lindsay Lohan Müslüman mı oldu?



Lindsay Lohan’ın sosyal medya temizliği ve “Aleykümselam” notu sonrası din değiştirdiği iddiaları gündeme geldi.

ABD’li oyuncu Lindsay Lohan’ın Instagram hesabındaki tüm fotoğraflarını sildikten sonra sadece “Aleykümselam” notunu bırakması din değiştirdiği şeklinde yorumlandı.

Bu notu gören Müslüman sosyal medya kullanıcıları, Lohan için, “İslam’ı bulduğun için mutluyum”, “Allah ona doğru yolu gösterdi” gibi yorumlar yazdı.

Ancak 30 yaşındaki oyuncu, din değiştirdiğine dair henüz herhangi bir açıklama yapmadı.

Lohan, Noel tatilini Ortadoğu’da geçirmeyi tercih etti ve Dubai’ye gitti.



Lohan’ın Brooklyn’de elinde Kuran’la görüntülendiği 2015 yılında Müslüman olduğu söylentileri ortaya çıkmıştı.

Geçen yıl Habertürk’te bir programa katılan Lohan, Kuran’ın arkadaşları tarafından verilen bir hediye olduğunu açıkladı.

“Londra’daki Suudi arkadaşlarım bana Kuran’ı hediye etti, ben de onu New York’a götürdüm, çünkü öğreniyordum” diyen Lohan, “Bana, bir başka anlamı bulmak için manevi bir deneyimin kapılarını açtı” şeklinde konuştu.



Kuran’la çekilen fotoğrafından sonra şiddetli bir şekilde eleştirildiğini söyleyen Lohan, “Beni Amerika’da çarmıha gerdiler. Satanist gibi görünüyormuşum gibi yaptılar. Kuran’ı taşımakla kötü biri olmuştum” dedi.



Geçen yıl Suriyeli ailelere destek olmak için Türkiye'ye gelen Lohan başörtüsü takmıştı.



Türkiye’ye olan yakın ilgisiyle tanınan Lohan ayrıca terör olaylarında da ilk tepki veren yabancı ünlü oldu.