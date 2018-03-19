Lionel Messi’den itiraf: ‘O maçlardan sonra birçok kez ağladım…’

Barcelona’nın dünyaca ünlü Arjantinli yıldızı Lionel Messi, katıldığı bir televizyon programında Arjantin Milli Takımı’nın formasını Rusya’da bu yaz düzenlenecek 2018 FIFA Dünya Kupası’nın ardından bırakabileceğinin sinyallerini verdi. Daha önce de 2016’da Copa America finalinde Şili’ye kaybettikleri maçın ardından milli formayı bir daha giymeyeceğini belirten Messi, kararından vazgeçmiş ve ülkesini 2018 Dünya Kupası’na taşımıştı.

Samimi açıklamalarda da bulunan Messi, “Milli takım ile kaybettiğimiz maçlar ve finallerden sonra birçok kez ülkemdeki insanların hayalini gerçekleştiremediğim için ağladım. Rusya’da Dünya Kupası’nı kazanamazsak, en iyisi milli takımı bırakmak olacak. Hayalim Rusya’da o kupayı kazanmak” dedi. Arjantin, 2018 Dünya Kupası’nda Hırvatistan, İzlanda ve Nijerya ile D Grubu’nda mücadele edecek.