HABER KIBRIS

Londra’da asitli saldırı

24/09/2017

Londra’da asitli saldırı
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Birleşik Krallığın başkenti Londra’daki bir alışveriş merkezinde düzenlenen asitli saldırıyla ilgili 15 yaşında bir genç gözaltına alındı.

Birleşik Krallık polisinden yapılan açıklamada, Londra’nın doğusunda Stratford’da yer alan Westfield alışveriş merkezinde bir grubun çevreye asit sıktığı belirtilerek, saldırıdan altı kişinin etkilendiği bildirildi.

Açıklamada, hastaneye kaldırılan üç kişinin yanık tedavisi gördüğü kaydedildi.

Öte yandan, saldırıyla ilgili 15 yaşında bir erkeğin gözaltına alındığı ifade edildi.



TAGS: londra, asit, saldırı, haber, kıbrıs
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