Londra'da bir araç kalabalığın arasına daldı!
İngiltere'nin başkenti Londra'dan son dakika haberi geldi. Londra Doğa Tarihi Müzesi yakınlarında bir araç kalabalığın arasına daldı! Çok sayıda yaralı var.
07/10/2017
Son dakika... Londra Doğa Tarihi Müzesi'nin yakınlarında bir araç kalabalığın arasına daldı. Olayda yaralılar olduğu bildiriliyor. Olay İngiltere saatiyle 14.20'de gerçekleşti. Polis bir kişinin olay yerinde gözaltına alındığını duyurdu.
Polis sözcüsü ambulansların bölgeye ulaştığını bildirirken olayın terör saldırı olup olmadığının araştırıldığını açıkladı.