Londra'da bir araç kalabalığın arasına daldı!

Son dakika... Londra Doğa Tarihi Müzesi'nin yakınlarında bir araç kalabalığın arasına daldı. Olayda yaralılar olduğu bildiriliyor. Olay İngiltere saatiyle 14.20'de gerçekleşti. Polis bir kişinin olay yerinde gözaltına alındığını duyurdu.

Polis sözcüsü ambulansların bölgeye ulaştığını bildirirken olayın terör saldırı olup olmadığının araştırıldığını açıkladı.