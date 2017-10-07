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Londra'da bir araç kalabalığın arasına daldı!

İngiltere'nin başkenti Londra'dan son dakika haberi geldi. Londra Doğa Tarihi Müzesi yakınlarında bir araç kalabalığın arasına daldı! Çok sayıda yaralı var.

07/10/2017

Londra'da bir araç kalabalığın arasına daldı!
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Son dakika... Londra Doğa Tarihi Müzesi'nin yakınlarında bir araç kalabalığın arasına daldı. Olayda yaralılar olduğu bildiriliyor. Olay İngiltere saatiyle 14.20'de gerçekleşti. Polis bir kişinin olay yerinde gözaltına alındığını duyurdu.

Londrada bir araç kalabalığın arasına daldı

Polis sözcüsü ambulansların bölgeye ulaştığını bildirirken olayın terör saldırı olup olmadığının araştırıldığını açıkladı.

 Londrada bir araç kalabalığın arasına daldı



TAGS: LONDRA, ingiltere, TERÖR
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