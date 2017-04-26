Louis Vuitton, Christian Dior’u satın aldı

Dün moda camiası büyük bir haberle çalkalandı. Dünyaca ünlü Fransız markası Louis Vuitton, başka bir dünya devi Christian Dior'u 13.2 milyar dolara satın aldı. Böylece Fransız milyarder Bernard Arnault, Christian Dior’un da sahibi olarak moda dünyasındaki yerini sağlamlaştırdı.

Christian Dior, iş adamı Marcel Boussac’ın desteğiyle 1946’da markasını kurmuştu. Kısa sürede parfüm, saat ve aksesuar gibi farklı alanlarda da ürünler hazırlayan moda devi altın çağını yaşarken, 1957’de Dior’un vefat etmesiyle birlikte tökezlemeye başladı.

Christian Dior koleksiyonundan…

Hisselerinin büyük bir kısmı çeşitli şirketlere satıldı. Bunlardan biri de Louis Vuitton’du. 1980’lerde şirketin yüzde 74’ünü satın alan moda devi, dün de kalan yüzde 26’yı satın alarak lüks giyim markasının tek sahibi oldu.

BU DURUM KİMSEYİ ETKİLEMEYECEK!

Christian Dior’un parfüm ve kozmetik ürünlerinin sahibi olan LVMH şirketi, artık markanın çantalarını, kadınlara özel olarak tasarlanan gecelikleri ve erkek-kadın hazır giyim moda ürünlerini de bünyesine katmış oldu.

Jennifer Lawrence Dior’un reklam yüzü olmuştu.

Dün yapılan basın toplantısında ise Christian Dior’un geri kalan yüzde 26’lık hissesinin 13.2 milyar dolara satın alındığını açıklayan Dior’un CEO’su Sydney Toledano, markalarının faaliyetlerine devam edeceğini, kimsenin bu satın almadan etkilenmeyeceğini ve Dior’un stilinin ürünlerde kendini göstermeye devam edeceğini belirtti.

Louis Vuitton’un marka yüzlerinden ünlü oyuncu Jennifer Connelly

46.3 milyar dolar bir servete sahip olan Fransız milyarder Bernard Arnault’un portföyünde Fendi, Bulgari, Rimowa da var.

Bir başka marka yüzü Michelle Williams