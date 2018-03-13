LTB 98 iş yerini denetledi, 3 işletmenin faaliyetleri geçici durduruldu

Lefkoşa Türk Belediyesi Halk Sağlığı Şubesi, Lefkoşalıların sağlığı için iş yerlerine yönelik denetimlerine yoğun şekilde devam ediyor.

Denetimlerde, yasal eksikleri bulunan ve halk sağlığını riske atacak işletmelere belediyeler yasası kapsamında yasal uygulamalar yapıldı.

Halk Sağlığı Şubesi ekiplerinin belediye sınırları içerisindeki işletmelere yönelik denetimleri kapsamında 5 Mart ile 9 Mart tarihleri arasında 98 iş yeri denetlendi.

Denetimler sonucunda 6 iş yerine eksiklerinden dolayı ihbar verildi.

Duble Meyhane ve Garfield isimli işletmelerin faaliyeti iş yeri izni olmaması, sağlık karnesiz personel çalıştırılması ve gayrısıhhi ortam nedenleriyle; Küff Bar isimli işletmenin faaliyeti ise iş yeri izni olmaması nedeniyle geçici olarak durduruldu.

Orçun Nalbant Gıda Deposu, Snap Bar, Duble Meyhane ve Heybe Restoran isimli işletmelere iş yeri izni olmaması, gayrısıhhi ortam ve sağlık karnesiz personel çalıştırılması nedeniyle Belediyeler Yasası kapsamında para cezası kesildi.

Denetlenen işyerleri niteliklerine göre: 6 Kuaför ve Berber Salonu, 5 Pansiyon, 17 Restoran, 4 Gıda İmalathanesi, 4 Gıda Deposu, 3 Meyhane, 8 Bar, 3 Eğitim Merkezi, 1 İlkokul, 1 Sinema, 1 Spor Salonu, 1 Dernek lokali, 3 Off Licence, 23 Market, 2 İnternet Kafe, 5 Oto Galeri, 3 Kahvehane, 8 Su otomatı.