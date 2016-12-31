LTB Başkanı Harmancı esnafın yeni yılını kutladı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı başkent esnafına yeni yıl ziyaretleri gerçekleştirerek yeni yılını kutladı.

LTB’den verilen bilgiye göre, LTB yöneticilerinin de eşlik ettiği Lefkoşa Surlariçi ve Taşkınköy’deki ziyaretlerde esnafının yeni yılını kutlayan Harmancı, 2016 yılının LTB için başarılı bir yıl olduğunu, ardından gelecek 2017 yılında ise şehrin yenilenmesine yönelik hem hizmetlerin hem de projelerin devam edeceğini kaydetti.

Ziyaretlerinde bölge esnaflarıyla sohbet eden Harmancı esnafların görüş ve önerilerini de dinleyerek, 2017 hizmetleri ile projelerini bu önerler ışığında gerçekleştireceklerinin altını çizdi.



