LTB bir iş yerinin faaliyetlerini durdurdu, diğerini ise mühürledi

Lefkoşa Türk Belediyesi Halk Sağlığı Şubesi, Beynur Kebap Salonu isimli işyerinin faaliyetini gayrı sıhhi ortamda hizmet vermesinden dolayı durdurdu.

LTB’den verilen bilgiye göre, 3-7 Nisan tarihleri arasında LTB Halk Sağlığı Şubesi tarafından yapılan denetimlerde, Cyprus Chef Catering isimli işyeri, “belediyenin uyguladığı faaliyetten men uygulamasına uymadığından dolayı” mühürlendi, Beynur Kebap Salonu isimli işyerinin faaliyeti ise gayrı sıhhi ortamda hizmet vermesinden dolayı durduruldu ve ceza kesildi. Denetim sonucunda gayrı sıhhi ortamda üretilen 13 kilo hamur müsadere edildi.

Denetimler sonucunda 3 işyerine izinsiz ve sağlık karnesiz personel çalıştırdığı için ihbar verildi, Heras Kuaför Salonu, Cemaliye Kuaför, Estetica Kuaför Salonu, Savaş Kuaför Salonu, Sempati Kuaför, Express Hair Design ve Mermet Irmak Berber Salonu isimli işyerlerine izinsiz veya sağlık karnesiz personel çalıştırdığı için para cezası kesildi.

Pakistan Market isimli işyerinden ise 85 adet gıda ürünü tarihi geçmiş olduğu için müsadere edildi.

Sağlık Şubesi, 3-7 Nisan’da 17 market, 3 gıda deposu, 1 şarküteri, 2 yemek fabrikası,1 oto yıkama, 5 oto galeri, 2 işçi yatı evi, 2 pansiyon, 5 berber salonu, 8 eğitim merkezi, 12 kadın kuaförü, 2 park büfesi, 1 güzellik salonu, 2 dövme salonu 1 yurt, 2 süt ürünleri imalathanesi, 1 kasap, 8 kafeterya, 8 restoran, 1 bar, 6 unlu mamül imalathanesi, 1 kuruyemiş paketleme, 1 pekmez imalatı, 1fırın, 6 büfe olmak üzere 101 işyerini denetledi.