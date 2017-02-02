LTB Eski Başkanı Bulutoğluları aleyhine dava açılıyor

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, sayıştay raporları doğrultusunda LTB Eski Başkanı Cemal Bulutoğluları aleyhine dava açılması için ilgili avukata yetki verdi.

Avukatın yetkilendirildiğini teyit eden Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Harmancı, davanın Pazartesi veya Salı günü açılacağını söyledi.

Belediye Emekçileri Sendikası da Harmancı’nın bu adımını olumlu buldu.

Sendika tarafından yapılan yazılı açıklamada, LTB Başkanı Harmancı’nın talep etmesi halinde her türlü desteği kendisine vermeye hazır olduklarını vurgulandı.

Açıklamada, Belediyeyi batma notkasına getiren herkesin yargı önünde hesap vermesi, yargının vereceği kararlarla da adaletin yerini bulması gerektiği ifade edildi.

BES BAŞKANI YALINKAYA: “HARMANCI’NIN TALEP ETMESİ HALİNDE HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERİRİZ”

Belediye Emekçileri Sendikası (BES) Başkanı Mustafa Yalınkaya, LTB Başkanı Mehmet Harmancı’nın Sayıştaylık raporları doğrultusunda LTB eski Başkanı Cemal Bulutoğluları’na dava açmasını olumlu karşıladıklarını kaydederek, sürece destek vermeye hazır olduklarını kaydetti.

Yalınkaya konuyla ilgili yazılı açıklamasında, “Sendika olarak geç de olsa atılan bu adımı olumlu bulduğumuzu ve LTB Başkanı Mehmet Harmancı’nın talep etmesi halinde her türlü desteği kendisine vereceğimizi kamuoyu ile paylaşırız” dedi.

Yalınkaya açıklamasına “Belediyeyi batma noktasına getiren herkesin yargı önünde hesap vermesi” gerektiğini kaydetti.

TAK | BRTK