LTB, parkların sportif işlevlerini arttırıyor

LTB, Lefkoşalıların spor faaliyetlerini daha rahat yapabilmesi için Lefkoşa’nın en eski ve büyük parklarından olan Taşkınköy’deki Dr. Fazıl Küçük Parkı ile Ortaköy’deki Sancaktar Kalebey Parkı yürüyüş yollarını yeniledi.

LTB kendi öz kaynakları ile yapımını gerçekleştirdiği ve maliyeti 409 bin 981 TL olan Dr. Fazıl Küçük Parkı ile Sancaktar Kalebey Parkı yürüş ve koşu yolları projesini kısa sürede tamamlayarak yurttaşların kullanımına açtı.

SBR Tartan pist ile kaplanan parkların yürüyüş ve koşu yolları yenileme çalışmalarında 100 ton atık lastikten elde edilmiş geri dönüşüm malzemesi kullanıldı.

Başkanı Mehmet Harmancı’da parklarda yapılan yürüyüş ve koşu yollarını yerinde inceleyerek LTB yetkililerinden çalışmalarla ilgili detaylı bilgi aldı.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, LTB sınırları içerisinde yurttaşların yoğun şekilde kullandığı Dr. Fazıl Küçük Parkı ile Sancaktar Kalebey Parkı’nın yürüş yollarının modern çağın gereksinimlerine uygun bir şekilde SBR Tartan pist ile yenilendiğini kaydetti.

Projenin geri dönüşümü teşvik etmesi açısından da önemli olduğuna vurgu yapan Harmancı, SBR tartan pist malzemesinin atık lastiklerden elde edildiğini belirtti.

Projenin hayata geçirilmesi ile birlikte hem parkların spor faaliyetleri yönünden işlevinin artırıldığını hem de atık malzemelerin geri dönüşüme kazandırıldığını önemle vurgulayan Başkan Harmancı, “Her iki parkımızın yürüş yolu projesi için yaklaşık 100 ton atık lastikten elde edilmiş geri dönüşüm malzemesi kullanıldı” dedi.