LTB yasal değil dedi ama...

Lefkoşa’da sakin Aslı Karataş isimli bir vatandaş komşularının balkonlarının kenarlarını tahta ile kapatmasından şikayet ederek yetkililere seslendi:

HAVADİS

Aslı Karataş isimli bir vatandaş Havadis’e sorunlarını anlattı. Karataş, yıllardır Lefkoşa Türk Lisesi’nin arkasında bulunan evlerde kaldıklarını söyledi. Yaz sıcaklarının bastırması ile evde duramadıklarını kaydeden Karataş kendilerine balkona atmak istediklerini ancak bu kez de hem sağdaki komşusunun hem de soldaki komşusunun balkonlarının kenarlarına çaktıkları tahtalar yüzünden aynı durumda olduklarını kaydetti.

“LTB yasal değil dedi”

Durumu Lefkoşa Türk Belediyesi’ne bildirdiklerini anlatan Aslı Karataş, LTB’nin yetkili biriminin kendilerine yapılanın yasal olmadığını en kısa sürede müdahale edileceğini söylediklerini belirtti. Aslı Karataş, yaklaşık 1 yıldır kimsenin ne gelmediğini ekledi. Karataş, komşularının belediyede tanıdıkları olduğu için müdahale edilmediğini ekledi. Lefkoşa’da sakin Aslı Karataş, komşularının arka bahçe geçiş yolunu da kapattıklarını savundu.

“Şeker hastasıyım sıcaklara dayanamıyorum”

Aslı Karataş, kendisinin şeker hastası olduğunu ve sıcaklar yüzünden sürekli baygınlık geçirdiğini anlattı. Karataş, belediye ekiplerine ve yetkililere seslenerek “artık bizi bu durumdan kurtarın” çağrısı yaptı.