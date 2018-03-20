LTB’den 8 işletmeye teşekkür belgesi

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Halk Sağlığı Şubesi tarafından son 3 yılda yapılan tüm denetimleri eksiksiz olarak tamamlayan 8 iş yerine teşekkür belgesi verildi.

Lefkoşalıların sağlığını her şeyden önde tutan LTB, şehir sakinlerinin sağlığına tehdit oluşturabilecek hiçbir davranışa taviz vermiyor. Bu çerçevede son 3 yıl içinde gerek gıda güvenliğinin sağlanması gerekse de gerekli hijyen kurallarına uyan, işletme izinleri ile çalışanların sağlık karnelerini düzenli bir şekilde çıkaran işletmelere yurttaşların sağlığına gösterdekleri duyarlılık ve denetim ekipleri ile yürüttükleri iş birliğinden ötürü teşekkür belgesi verildi.

Halk Sağlığı Şubesi ekipleri bu çerçevede 2018 yılının Ocak ve Şubat aylarında Metropol Catering, Metropol Fırın, Dinçer Şah Pastanesi, Atmosfer Eğitim Merkezi, Gün Işığı Eğitim Merkezi, Skin Deep Güzellik Salonu, Arasta Erkek Berberi ve Meliha Kılıç Güzellik Salonu işletmecisine teşekkür belgesi verdi.