HABER KIBRIS

LTB'den yaşlıları tehdit edenlere karşı uyarı

08/02/2017

ads
LTB'den yaşlıları tehdit edenlere karşı uyarı
ads

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Yaşlılara Hizmet Birimi’ne bağlı üyeleri ve Lefkoşalı yurttaşları uyardı.

Belediyeden yapılan açıklamada, LTB adına birime üye olan bazı yaşlıların evlerine giden kişilerin kimlik bilgileri ve ikametgâhları hakkında sorular sorarak bilgi edinmeye çalıştıkları, itiraz edenlerin ise tehdit edilerek korkutulmaya çalışıldığına dair ihbar alındığı vurgulandı.

“LTB TANITIM KARTLARINI MUTLAKA SORUN”

Üyelerin aranarak bu durumla ilgili bilgilendirildiği belirtilen açıklamada, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne de gerekli başvurunun yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Yaşlılara Hizmet Birimi üyeleri ile vatandaşlara, belediyeden geldiğini söyleyenlerden LTB personel tanıtım kartı istenmesi konusunda uyarıda bulunuldu. 



TAGS: lefkoşa, belediye, haber
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2016 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs. Design: LATIS Internet Media Systems