Lucescu'dan şoke eden Belhanda yorumu!

Kötü giden sonuçlardan sonra adı Galatasaray ile anılan Lucescu yeni transfer Belhanda hakkında açıklamalarda bulundu...

Adı Galatasaray ile anılan Romen teknik direktör Mircea Lucescu, Belhanda transferi için çevresine ve Galatasaray yöneticilerine olumsuz yorumlarda yaklaşımlarda bulundu.



Beinsports yorumcularından Bülent Timurlenk yaptığı yorumda, Mircea Lucescu'nun, Galatasaray yönetimi ve çevresine, ''Belhanda yetersiz bir oyuncu, ona nasıl bu kadar para verildi hayret ediyorum. Belhanda bu kadar para etmez'' dediğini iddia etti.



Faslı oyuncu Dinamo Kiev'den Galatasaray'a 8 milyon euroluk bonservis bedeliyle transfer olmuş ve Östersunds'la oynanan UEFA Avrupa Ligi ikinci ön eleme rövanş maçında performansıyla büyük hayal kırıklığı yaratmıştı.