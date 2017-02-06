Lunaparkta korkunç kaza!

Çin'in güneybatısındaki Çongqing kentinde lunaparkta hızla dönen eğlence makinesinden fırlayan 13 yaşındaki bir kız çocuğu hayatını kaybetti.

Emniyet kemeri çalışmayan ve koruma barı arızalı olan çocuğun metal korkulukların üzerine düştüğü ve yaralı olarak kaldırıldığı hastanede kurtarılamadığı belirtiliyor.

İnternete yüklenen videolarda, çocuğun Çaohua adlı eğlence parkındaki makinede bir süre asılı kaldığı sonra da düştüğü görülüyor.

Çin medyasına göre yetkililer, makinenin Aralık'ta denetlendiğini söyledi.

127 BİN DOLAR TAZMİNAT

West China Metropolis gazetesi, başka çocukları olmayan ailenin park sahibinin önerdiği 870 bin Yuanlık (yaklaşık 127 bin ABD doları) tazminatı kabul ettiğini yazdı. Bu olaydan sonra Çin genelinde, tüm lunaparklardaki "Uzay Yolculuğu" makineleri yasaklandı.