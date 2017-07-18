Lunapark’ta tren kazası

Saatte 55 km ile giden tren turunu tamamladığında fren yapamadı ve önde hareket etmeyi bekleyen trene çarptı. Kazada, altısı 10 yaşından küçük, 33 kişi yaralandı. Acil servis temsilcisi, yaralananların durumunun ciddi olmadığını, boyun, sırt ve karın ağrıları yaşadıklarını belirtti. İspanya haber ajansı Europa Press’e göre park temsilcileri kazadan hemen önce trenin güvenlik testinden geçtiğini söyledi. Soruşturma sürüyor.