Lyon karıştı! Taraftarlar sahaya indi...

Lyon ile temsilcimiz Beşiktaş arasında oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi çeyrek final mücadelesi öncesinde Lyon taraftarı sahaya girdi! İnanılmaz görüntüler yaşandı. Güney rribunünde bulunan Lyon taraftarları bir anda sahaya indi. Fanatik Lyon taraftarları sahaya inerken maytapların patlaması dikkat çekti. Taraftarların sahaya girmesi ile maçın başlaması gecikti.

SON DAKİKA BİLGİSİ:

Taraftarlar sahadan çıkarıldı. Şu anda saha yeniden sulanıyor ve maça hazırlanıyor. Bu arada Lyon taraflarları ile Beşiktaş taraftarlarının bulunduğu bölümlerde gerekli önlemler alındı. TRT Spikeri Beşiktaş taraftarının bir taşkınlık yapmadığını söyledi.

Maçın 15 dakikalık bir gecikme ile başlaması bekleniyor.