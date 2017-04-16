HABER KIBRIS

LYS için yarın son gün

16/04/2017

LYS için yarın son gün
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Lisans Yerleştirme Sınavları’na katılmak isteyenler için başvurular yarın sona erecek.

10-11 ve 17-18 Haziran’da yapılacak Lisans Yerleştirme Sınavı’na (LYS) başvurular yarın sona erecek.

Yükseköğretime Geçiş Sınavı’nda (YGS) 180 barajını geçen adaylar LYS’ye başvurabilme hakkı kazanıyor. Bu yıl LYS’ye girmeye hak kazanan 1 milyon 506 bin 479 aday bulunuyor.

Başvurular ÖSYM’nin internet adresinden ya da ÖSYM sınav merkezlerinden yapılabiliyor.

Haziran’da beş oturum olarak yapılacak LYS’lerin sonuçları 11 Temmuz’da açıklanması planlanıyor.



TAGS: LYS, sınav, haber, kıbrısa
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