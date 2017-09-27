Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa'nın geleceğine ilişkin yaptığı konuşmada AB'nin zayıf, yavaş ve verimsiz olmasından şikayet etti. Macron yeni bir Avrupa istiyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, göreve seçildikten dört ay sonra Paris Sorbonne Üniversitesi'nde Avrupa'nın geleceğine ilişkin yaptığı konuşmada AB’nin yakın geleceğine ilişkin planlarını kamuoyu ile paylaştı. Fransa Cumhurbaşkanı, "küreselleşmenin yaşandığı bir dönemde Avrupa'yı kendi içinden güçlendirmek ve stratejik olarak yeni bir dış rota belirlemek istediğini" söyledi.

Konuşmasında özellikle Euro Bölgesi'ne ilişkin önerilere ağırlık veren Macron, Avrupa Birliği'nin bütçe planlamasında reforma gidilmesini istiyor. Berlin'den de "bütçe devrimi" konusunda destek isteyen Macron, "gerekli reformlarda kırmızı çizgilerinin bulunmadığını, sadece ufukları olduğunu" vurguladı.

Almanya'da Hür Demokrat Parti (FDP) ve Hristiyan Birlik partilerinden eleştiri gelmesine rağmen Macron, "Euro Bölgesi ülkeleri için özel bir bütçe hazırlanması ve bu bölge için özel maliye bakanı atanmasını" önerdi. Ancak Macron bu ortak AB bütçesinden eski borçların karşılanması ya da münferit ülkelerin mali sorunlarının çözülmesinin anlaşılmaması gerektiğini vurguladı.

İşletme vergisi

Ortak bütçenin belirli vergi gelirlerinden karşılanmasını öneren Macron, işletmelerden kesilecek vergilerden finansman sağlanabileceğini, ancak vergi oranlarının her Avrupa ülkesinde eşit düzeyde olmasına dikkat edilmesi gerektiğini de belirtti.

Macron, AB ülkeleri için geçerli olmasını istediği mali işlem vergisi önerisini de yeniden gündeme getirdi. Macron, borsadaki hisse senetlerinin alım ve satımı gibi finansal işlemlerden kesilecek mali işler vergisinden elde edilecek gelirin de kalkınma yardımları gibi alanlarda kullanılmasını önerdi. Ancak gözlemciler, hisse senetlerinin alım satımı işlerinden işlem vergi kesilmesi uygulamasının daha önce başarısızlığa uğradığına işaret ediyor.

"Ortak Müdahale Gücü"

Fransa Cumhurbaşkanı'nın başlıca talepleri arasında AB içinde savunma ve silahlanma harcamalarının artırılması da bulunuyor. Macron Avrupa çapında bir ortak askeri bütçe oluşturulmasının yanı sıra "Ortak Müdahale Gücü" ve savunma alanında da "Ortak Doktrin" istedi.

Terörizmle mücadele kapsamında ise Macron özel bir "Avrupa Savcılığı" kurumu oluşturulması fikrini de ortaya attı. Macron ayrıca bu kapsamda AB için bir istihbarat teşkilatı akademisi ile sığınmacıların müracaatlarını hızlı bir biçimde sonuçlandıracak bir "Avrupa Sığınma Dairesi"nden söz etti. Macron ayrıca bir Avrupa sınır polisi biriminin gerektiğini de savundu.

Kaynak: Deutsche Welle Türkçe