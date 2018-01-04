Macron’dan müttefiklere eleştiri

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, birçok bakımdan müttefikleri olan Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve Suudi Arabistan’ın resmi açıklamalarını eleştirdi. Macron, müttefiklerinin yaptıkları açıklamalarla kendilerini neredeyse İran’da savaşa sokacaklarını söyledi.

Elysee Sarayı’nda yeni yıl vesilesiyle gazetecilerle bir araya gelen Macron, konuşmasının ardından İran’daki protestolara ilişkin soruları yanıtladı.

İran ile diyalog içinde olunmasının önemine değinen Macron, bu ülkeye yönelik uluslararası baskının artırılması ancak ilişkilerin kesilmemesi gerektiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Macron, “Birçok açıdan müttefikimiz olan ABD, İsrail ve Suudi Arabistan’ın resmi açıklamaları görüyoruz ki neredeyse İran’da bizi savaşa götürecek açıklamalardır.” değerlendirmesini yaptı.

Bu koşullarda bir denge kurulmasının önemli olduğunu dile getiren Macron, İran’ın eylemlerini sınırlandırmaya yönelik bir strateji belirlenmesi gerektiğini savundu.

Macron, İran ile ilişkilerin kesilmesi durumunda şiddetli çatışmaların çıkabileceği uyarısında bulundu.