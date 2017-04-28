Mad Max’in iki yeni devam filmi geliyor
28/04/2017
Yönetmen George Miller, 'Mad Max' serisine iki yeni film eklemek istediğini ve senaryoların hazır olduğunu söyledi.
Başrollerinde Tom Hardy ve Charlize Theron’un yer aldığı aksiyon film ‘Mad Max: Fury Road’un devamı niteliğinde olacak iki filmin senaryosu hazır.
Filmin yönetmenliğini üstlenen George Miller’ın Nico Lathouris ile birlikte senaryosunu yazdığı ‘Mad Max: Fury Road’un devam filminde çeşitli karakterlerin geçmişlerine ve özel hikayelerine odaklanılacağı öğrenildi.
Mad Max‘in distopik dünyasının derinlemesine işleneceği yeni filmin senaryosu üzerinde titizlikle çalışıldığı belirtildi.
George Miller, Independent’a verdiği röportajda, “Eğer gezegenler aynı hizaya gelirse, iki Mad Max filmi daha yapabiliriz” dedi. Miller, filmin yapım ve gösterim tarihiyle ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.
2015 yılında gösterime giren Mad Max serisinin dördüncü filmi olan ‘Mad Max: Fury Road’da zorlu geçmişi Mad Max’i hayatta kalmak için en iyi yolun yalnız olmak gerektiğine inandırmıştır. Yine de bir şekilde kendini Furiosa adlı liderlerinin peşinde çorak topraklardaki savaş ortamından, sürekli kaçarak hayatta kalmaya çalışan bir grubun arasında bulur. Yaşadıkları ortamı zalimce yöneten Immortan Joe’dan kaçmaktadırlar ve Joe kendisinden çalınan ve yeri doldurulamayacak derecede önemli kaybının peşindedir.
MAD MAX: FURY ROAD FRAGMANI