Madagaskar’daki veba salgınında 26 ölü

Madagaskar’daki veba salgınında ölenlerin sayısının 26’ya yükseldiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığı kaynakları, Ağustos ayı sonlarında başlayan veba salgınında 7 kişinin daha öldüğünü, ölü sayısının 26’ya çıktığını söyledi.

Salgında ölenler arasında Madagaskar’a Hint Okyanusu Şampiyon Kulüpler Kupası maçları için giden Seyşeller Kadın Milli Basketbol Takımı Koçu Alix Allisop da bulunuyor.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada da salgının yayılmasını engellemek için önlemler alındığı, bu çerçevede sokak gösterilerinin de yasaklandığı belirtildi.

Dünya Sağluk Örgütü Madagaskar Temsilcisi Charlotte Ndiaye ise yerel basına yaptığı açıklamada, vatandaşlara salgına karşı dikkatli olmaları ve hastalık belirtilerinin görülmesi halinde en yakındaki sağlık merkezine başvurmaları çağrısında bulundu.

Sağlık Bakanlığınca, veba hastalarının ücretsiz tedavisi için başkent Antananarivo’da bir sağlık merkezi kurulmuştu.

Veba hastalığı, yüksek ateş, yorgunluk ve öksürük gibi belirtilerle ortaya çıkıyor.