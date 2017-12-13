HABER KIBRIS

Mad’de yıldızlar geçidi sürüyor

13/12/2017

Mad’de yıldızlar geçidi sürüyor
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Girne’de kış aylarında eğlencenin nabzını tutan Cratos Premium Hotel bünyesindeki Mad Club, ünlü DJ’leri Kıbrıs halkı ile buluşturmaya devam ediyor.

En büyük festivallerin sevilen ikilisi Dimitri Vangelis & Wyman, Kıbrıs’ta ilk kez Mad Club sahnesinde performans sergiledi.

Buce Recording Night kapsamında kabin başına geçen ikili, çaldıkları setlerle geceye katılan konuklara unutulmaz anlar yaşattılar.

Gece ayrıca Mad Club’ın resident DJ’leri Barış Pulat ve Canberk Demirci de (J&B) çaldıkları setlerle eğlencenin ritmini belirledi.

 



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