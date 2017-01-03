Maden suyu ya da soda kilo vermeye yardımcı olur mu?

Araştırmalar suyun kilo vermede etkili olduğunu gösteriyor. Peki, maden suyu veya soda da aynı etkiyi gösterir mi?

Araştırmalara göre su kilo kaybında etkili bir içecek. Soda, maden suyu içmek de daha fazla su içmeye teşvik edebilir.

Peki maden suyu ya da soda tüketirsek kilo vermemize yardımcı olur mu?

Uzman Diyetisyen M. Turgay Köse, maden suyunun zayıflamaya etkileri hakkında şu bilgileri veriyor:

Maden suyu, içeriğindeki mineraller ve özellikle bikarbonat sayesinde sindirimi kolaylaştırıcı olarak görev yapar.



Alkali yapısıyla mide asidini nötralize eder. Böylelikle sindirim sistemine faydalı olup, mideyi rahatlatır. Dolayısıyla zayıflama diyeti uygulayanlar için rahatlıkla önerilebilir.

240. Amerikan Kimya Derneği Ulusal Toplantısında sunulan 2010 klinik sonuçlarına göre, su içmek orta yaşlı yetişkinlerde kilo vermeye yardımcı oluyor.

Çalışmada, 12 hafta boyunca katılımcılara her yemekten önce 2 bardak su içmeleri önerildi. Su içmek katılımcıların iştahını bastırdı ve öğün başına aldıkları kaloriyi 90’dan 75’e düşürdü.

Araştırma sonunda, bu şekilde su içenlerin içmeyenlere göre 2,25 kilo daha fazla verdikleri saptandı. Soda ve maden suyu içmek ise, suya nazaran midenizi daha çabuk dolduracak, böylece kalori alımını sınırlandırıp, sizi zayıflatacaktır.

Soda, kalorisiz olmasıyla diğer içeceklerden daha avantajlıdır. Örneğin 340 ml yani 1 kutu kola tüketmek, 149 kalori almanız demek. Soda seçerken yapay tatlandırılmış sodalardan uzak durun.

Piyasada limonlu, sade, meyveli pek çok soda çeşidi bulunuyor. Amerikan Journal Halk Sağlığı’nın 2014’de yayınladığı çalışmaya göre, meyveli sodalar daha fazla yemenize neden olur.

En az kalori için, meyveli soda yerine sade sodayı portakal ya da limon dilimi ile ya da ezilmiş çilekle birlikte tüketebilirsiniz. Sodaya katabileceğiniz, nane ve fesleğen gibi otlar da ferahlatıcı etki sağlayacaktır.