Madonna’dan evlatlık çocuklarının ülkesinde hastane açtı

Madonna, dört evlatlık çocuğunun doğduğu ülke olan Malavi’de bir çocuk hastanesi açtı. Ünlü pop ikonu, hastaneye, Malavi’den evlat edindiği kızının adını verdi.

Doğu Afrika ülkesi Malavi’den dört çocuk evlat edinen popun kraliçesi Madonna, çocuklarının doğduğu ülkeye gönül borcunu orada bir çocuk hastanesi açarak ödedi.

58 yaşındaki ABD’li pop ikonu, 50 yatak kapasiteli çocuk hastanesinin açılışını 11 yaşındaki Malavili kızı Mercy James ile birlikte yaptı.

Madonna, “Mercy James Pediatrik Cerrahi ve Yoğun Bakım Enstitüsü” adı verilen hastanenin açılışında kızına sevgisini ona sarılarak gösterdi.

Hastane açılışında konuşan Devlet Başkanı Peter Mutharika, Madonna’ya hitaben, “Siz Malavi’den dört çocuk evlat edindiniz, şimdi biz de sizi, bu ulusun kızı olarak evlat ediniyoruz” dedi.

Madonna ise “Yapmayı hayal ettiğim pek çok şey var. Bir gün bu türden bir hastane yaptıracağımı hayal etmemiştim. Asla hayallerinizden vazgeçmeyin” dedi.

2006 yılında Raising Malawi adında bir vakıf kuran Madonna, Afrika ülkesindeki çocuklar için farkındalık yaratıp yardımı teşvik etmeyi amaçladı. Ünlü şarkıcı, “Her nerede olurlarsa olsunlar yardıma ihtiyacı olan çocukların gözlerine baktığınızda, onlara yardım etmek için yapabileceğiniz her şeyi yapmak istiyorsunuz” dedi.

Madonna, Mercy James’in yanı sıra 11 yaşındaki oğlu David Banda’yı ve son olarak da yıllarca düzenli olarak ziyaret ettiği yetimhanede kalan dört yaşındaki ikizler Estere ve Stella’yı Malavi’den evlat edindi.

Madonna aynı zamanda 20 yaşındaki Lourdes Leon ile 16 yaşındaki Rocco Ritchie’nin de biyolojik annesi.