Mağusa - İskele yolunda kaza

Mağusa – Salamis harabeleri yol kavşağında çember üzerinde, saat 18.45 raddelerinde meydana gelen kaza yürekleri ağıza getirdi.

Mağusa istikametinden İskele istikametine doğru seyretmekte olan KU 413 plakalı gri renk, Suzuki marka araba çembere süratli girince tarla içerisine uçtu.







Çembere hızlı giren KU 413 plakalı salon arabanın sürücüsü, direksiyon hâkimiyetini kaybettikten sonra yol kenarında bulunan kaldırımın önce bordür taşlarına çarptı. Daha sonra 3 metre yükseklikten tarlaya uçtu. Bir süre tarla içerisinde giden araba daha sonra devrilerek tavanı üzerinde durdu.







Sürücü kazadan sonra arabadan dışarı çıkarken, ilk bakışta kazayı yarasız atlattığı gözlemlendi. Olay yerine gelen ambulans içerisindeki sağlık görevlileri sürücüye tedbir amaçlı boyunduruk takarak gerekli tetkikler için hastaneye götürmek üzere ambulans içerisine aldı.

Kazada KU 413 plakalı araç büyük ölçüde maddi hasara uğrarken, kazayı gören vatandaşların ambulans gelmeden sürücüyü hastaneye götürmek için yarış içerisine girdikleri gözlerden kaçmadı.





Kıbrıs Sözcü