Mağusa Belediye Başkanı Arter: İmar planı şart

Gazimağusa’da son beş yılda 254’ü konut inşaatı olmak üzere toplam 365 adet inşaat ruhsatı verildi. Mağusa’da özel yurt ve apartman sayısındaki artış da göze çarpıyor. Bölgede ayrıca 5 yılda 9 adet site inşa edildi

5 YILDA 635 RUHSAT: Gazimağusa Belediyesi sınırları içerisinde Ocak 2012-Mart 2017 tarihleri arasında konut, işyeri, turistik tesis, okul, yurt, site, apartman, ilave yapımı ve parselasyon ile ilgili toplam 635 inşaat ruhsatlandırıldı

EN FAZLA KONUT: Gazimağusa Belediyesi sınırları içerisinde son 5 yılda 254 konut inşaatı ruhsatlandırılırken 125 apartman, 23 yurt, 30 dükkan, 3 okul, 2 otel, 9 site yapımı için inşaat ruhsatı verildi, tadilat ve ilave için verilen inşaat ruhsatı 189

ARTER: “İMAR PLANI ŞART”: Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter: Mağusa “Yollar ve Binalar Düzenleme Yasası” (Fasıl 96) ile yönetilmektedir. Kontrollü bir büyümenin sağlanması için kesinlikle imar planı şarttır. Mağusa İmar Planı da Trafik Master Planı ile birlikte yürütülmelidir

Kaynak: Havadis - Duygu Alan | Haberin Tamamı İçin Tıklayın