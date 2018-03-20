Mağusa Lefkoşa yolunda kaza
20/03/2018
Mağusa Lefkoşa anayolunda bu sabah meydana gelen kazada 25 yaşındaki Ebru Demirhan yaralandı.
KAZA NASIL OLDU?
saat 10:30 sıralarında, Gazimağusa - Lefkoşa Anayolu 20-21 km'leri arasında, Ebru Demirhan (K-25), yönetimindeki GY 747 plakalı salon araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada Nergisli kavsağı yakınlarına geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkıp banket içerisinde bulunan akasya ağacına çarpmıştır. Kaza sonucu araç sürücüsü kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.