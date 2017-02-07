Mağusa Limanı… Limandır liman… Özelleştirme var ya… Aman anam…

Ne güzel türkümüzdür, ağıt…

“Mağusa Limanı, limandır liman” diye başlar…

Arab Ali destanı…

Çok sevmiştik…

Ali İsmail Korkmaz öldürülünce Türkiye’de polis tarafından…

“Uyan Alim uyan, uyanmaz oldun… Yedi gama yarasına dayanmaz oldun…”

Aldı yürüdü…

Mağusa Limanı o kadar meşhur oldu ki…

Adaya Türkiye’den gelen turistler gidip görmek için can atıyor…

Arab Ali Destanı’nı da öğrendik böylece, hepimiz…

Ancak…

Mağusa Limanı, sadece bu şarkıda değil…

“Özelleştirme” ihtimali ile de bazı gönüllerde taht kurdu…

Proje şu…

Kuru yükle ilgili liman Kalecik’e taşınacak…

Konteynerler de oraya gidecek…

Zaten bize gelen konteyner sayısı ne ki?

Mersin’e bir haftada giden, bize bir yılda ancak geliyor…

Mağusa Limanı ise, tamamen çehre değişecek…

Yat limanı yapılacak, Akdeniz’in en büyüklerinden biri olacak…

Devamında balıkçı barınağı olduğu yerden Gülseren bölgesine doğru kaydırılacak…

Ortaya kocaman bir alan çıkacak…

Residance…

Ultra lüks bir otel…

Denize sıfır villalar… Balkonundan denize atlayasanız diye…

Düşünün…

Serbest bölge oradan kalkacak…

Beri tarafta tersane kalkacak…

Palm Beach’e doğru asker zaten o alanı vermeyi kabul etmişti…

Ortaya çıkacak proje, sadece Mağusa’nın değil, ülkenin de çehresini değiştirecek…

Buraya kadar her şey normal…

Beni hiç rahatsız etmez…

Bu ülkeye de yakışır…

Ülkenin burada ne kazanacağı önemli…

Ancak ve ancak…

“Özelleştirme” kısa sürede…

Türkiye- KKTC arasında imzalanan ekonomik işbirliği anlaşmasına göre, limanlar ilk özelleştirilecek…

Bu biliniyor…

Türkiye’de de… Burada da…

Akdeniz’e yat marina yapmak isteyen bir çok Türkiyeli işadamı, KKTC’de ortak arıyor…

Şimdi…

Bu yazdığıma çok dikkat edin:

MAĞUSA LİMANI KANSER YAPIYOR…

MAĞUSA LİMANI HASTALIK SAÇIYOR…

Zırt- pırt bu haberleri okuyorsunuz ya medyadan…

İşte sebebi budur…

Birileri aklı sıra lobi yapıyor…

Lobi yaparak, önce Mağusa halkını ayaklandırma…

Aynı zamanda “malın değerini de aşağıya çekme” gayretinde…

Yani “orada bir beytambal var, atalım sırtımızdan” görüşü…

Bir taraftan “Türkiye’de ortak arayan” çakallar, diğer taraftan “medya gücü” ile aklınca lobi yapıyor…

Devlet malı deniz ya…

Çökecekler…

Yerli işadamları kulak kesildi

Şu bilgiyi de verelim…

Sırtını “medya gücüne” yaslayıp Türkiye’de lobi yapanlar bir yana…

“İlk limanlar özelleştirilecek” bilgisi zaten sır değil.

Bu nedenle, KKTC’den de dört farklı grup liman özelleştirmesi ile ilgileniyor ve konsorsiyumlar kuruldu bile…

Benim saptamam dört grup…

Bir grupta, ülkenin ren büyük üç firması başı çekiyor…

Diğerinde Girneli turizmciler…

Bir grup ise 50 orta halli işadamının oluşturduğu büyük konsorsiyum…

Son grup ise, Mağusa Limanı’nda faaliyet gösteren büyük şirketler…

Bu dört grup dışında kalanlar ise, “yasal yollardan” değil, “lobi ile” limana “çökme” derdinde…

Bu “kanser- manser” korkuları da bu yüzden salınıyor.

Bir taraftan vatandaşa korku salınıyor, diğer taraftan Türkiye’deki iş takipçisi eski bakanlar ve işadamları ile buluşmak için İstanbul’a biletler alınıyor

Son mesajım sayın Atun’a…

Ekonomi bakanı Sunat Atun, Mağusa Limanı’nın değerini en iyi bilen isim…

Hem ekonomik potansiyelini, hem Mağusa için önemini…

Bu nedenle süreci dört gözle izliyoruz…

Ama yük de Atun’un omuzlarında…

Benim algım, Atun, “yerli sermayenin” burada adım atmasından yana.

Öyle ya…

Ercan durumu ortada…

Yerli sermayedarlarımızın, bu tür ihalelerde, iş tecrübesi kazanarak, Akdeniz’deki liman sektöründe

Bakalım…

Dediğim gibi… Süreci izlemeye devam edeceğiz…

Bu ülke için “aydınlık bir yüz” olmaya aday bir proje var…

Umarım, “yatırım” maksatlı kullanılır, çakalların hırslarına kurban edilmez…

Haftada 40 saat… Başlıyor

TC- KKTC 2016- 2018 protokolünde yer alan maddelerden biriydi…

Çalışma saatlerinde düzenleme…

Nasıl ifadelendirilmişti:

Çalışma saatleri, özel sektördeki çalışma saatleri ile öğle tatili de dikkate alınarak yeniden belirlenecektir.

Çalışma saatleri öğle tatili hariç haftada 40 saat olacak şekilde düzenlenecektir. Yaz mesaisi 3 ayı geçmey

Gereğini yapmak için hükümet çalışma başlattı…

15 Şubat sonrasında “haftada 40 saatlik mesai” dönemi başlayacak diye umuluyor, kamuda…

Sabah 8 akşam 5…

Yaz mesaisi ise 3 ayı geçmeyecek şekilde yapılacak yeni düzenlemenin kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor…