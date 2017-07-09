Mağusa Limanı'nda 5 kilo kaçak tütün…

Mağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi (CÖŞ), denetimlerini sıklaştırdı.

Mağusa Limanındaki denetimlerini de sıklaştıran CÖŞ ekipleri dün sabah Mersin’den Mağusa Limanına gelen “Bozcaada” isimli yolcu gemisi ile gemiden inen araçlar ve yolcularda arama yaptı. CÖŞ ekipleri tarafından yapılan detaylı aramalarda bir kişinin tasarrufunda 1 galon mazot ile 4 kişinin tasarrufunda ise ithali yasak toplam 5 kilo tütün bulundu. Konu mazot ve tütünlere el konulurken mal sahiplerine ise Gümrük Dairesi tarafından ceza kesildi. CÖŞ ekipleri “Bozcaada” isimli yolcu gemisinin boşalmasının ardından gemide de arama yaptı.