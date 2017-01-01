Mağusa yolları sürücüleri bezdirdi

Nadire BAHADİ - Havadis

Günlerdir devam eden yağışlı hava Mağusa bölgesinde de etkisini göstererek zaman zaman hayatı olumsuz etkiledi. Aşırı yağış nedeni ile bölgedeki pek çok ana ve ara yollarda çukurlar açıldı, yollar adeta köstebek yuvasına döndü. Trafikte çukurlara düşmemek için yol içinde araçları ile dans eden sürücüler isyan etti. Yoldaki derin çukurlar ve bozuk asfalt nedeni ile araçlarda hasar meydana geldiğinden yakınan sürücüler yolların onarılması yönünde Mağusa Belediyesi’ne çağrıda bulundu.

Mahalle aralarının durumu perişan

Yağış nedeni ile asfalt altındaki toprakta meydana gelen kaymalar bölgede özellikle mahalle aralarındaki yolları kullanılmaz hale getirdi. Küçücük çukurlar derinleşerek büyüdü, daha önceden doldurulan çukurlar açılarak tehlike saçmaya başladı. Sosyal Konutlar bölgesinde Birleşmiş Milletler Barış Gücü askeri kampının bulunduğu sokaktaki yol kullanılmaz hale geldi. Yolun neredeyse bütününü kaplayan çukur araç geçişini engeller durumda. Sürücüler yoldan geçebilmek için şerit ihlali yaparak karşı şeride geçmek zorunda kalırken, bu durum hem o esnada karşı şeritte seyir halinde bulunan sürücüler için hem de şerit ihlali yapmak zorunda kalan sürücüler için tehlike yaratıyor. Daha önceden kazı çalışması yapılan ancak asfalt dökülmeden sadece toprakla doldurulan yolda toprak dolgular yağmur suyu ile birlikte akarken, evine ve iş yerine gitmek için sürekli bu yolu kullanmak zorunda kalan sürücülerin araçları hasara uğruyor.

Yol işlevini yitirdi

Mağusa genelinde mahalle arasında bulunan pek çok yol çukur ve asfalttaki bozukluklar nedeni ile kullanılmaz halde. Mustafa Kemal Bulvarı’ndan Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne giden yoldaki trafik yoğunluğu nedeni ile alt taraftaki ara yolu kullanan sürücülerin çilesi de bozuk yol. Pek çok iş yerinin de bulunduğu bölgedeki yol yoğun bir şekilde kullanılmasına rağmen işlevini yitirmiş durumda. Yol genelince çok sayıda derin çukur bulunan yolda trafik akışı kaosa dönüyor. Yağmur nedeni ile daha da derinleşip büyüyen çukurlar yağmur suları ile de örtülünce sürücülere zor anlar yaşatıyor. Bu yolu kullanan araç sürücüleri yoldaki çukurlar nedeni ile araçlarının hasar gördüğünü dile getirerek isyan etti. Sürücüler Mağusa Belediyesi’ne çağrıda bulunarak yolların en kısa sürede onarılmasını talep etti.