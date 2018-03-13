Mağusa zehirleniyor

Mağusa İnisiyatifi Aktivisti Dr. Okan Dağlı, hükümet programında da yer alan Mağusa Serbest Liman bölgesinde, insan sağlığı ve çevreye zarar veren çimento üretiminin liman dışına çıkarılıp çıkarılmayacağının takipçisi olacaklarını belirtti

Dağlı, kirli üretimin çevre kirliliği yanında ciddi hastalıklara da neden olduğuna dikkat çekerek, Mağusa bölgesinde yaşanan sağlık sorunlarının başında kanser hastalığının ilk sırada yer aldığını vurguladı

Dağlı, bölgede yapılan hava kirliliği ölçümleri sonucu, limanda yapılan faaliyetlerin bu kirliliğe kaynak oluşturduğunun ortaya çıktığını ifade etti

Dağlı, Serbest Limanın üretim yapan kısmının, insanların toplu olarak yaşadığı alandan çıkartılmasının şart olduğunu ifade ederek, “Bölgeye yakın ilkokul var, turistlerin ziyaret ettiği alan var. Burada çimento dahi bir takım üretimin yapılması bölgeyi mahvediyor” diye konuştu

Kaynak: YeniBakış - Deniz Abidin - Haberin Tamamı YeniBakış Gazetesi'nde