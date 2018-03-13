Mağusa zehirleniyor
Mağusa İnisiyatifi Aktivisti Dr. Okan Dağlı, Mağusa Serbest Liman içinde çimento dahil bir takım üretimin yapıldığına dikkat çekerek, insan sağlığı ve çevreye büyük zarar veren bu üretimin liman dışına çıkarılmasını talep etti.
13/03/2018
HK
Mağusa İnisiyatifi Aktivisti Dr. Okan Dağlı, hükümet programında da yer alan Mağusa Serbest Liman bölgesinde, insan sağlığı ve çevreye zarar veren çimento üretiminin liman dışına çıkarılıp çıkarılmayacağının takipçisi olacaklarını belirtti
Dağlı, kirli üretimin çevre kirliliği yanında ciddi hastalıklara da neden olduğuna dikkat çekerek, Mağusa bölgesinde yaşanan sağlık sorunlarının başında kanser hastalığının ilk sırada yer aldığını vurguladı
Dağlı, bölgede yapılan hava kirliliği ölçümleri sonucu, limanda yapılan faaliyetlerin bu kirliliğe kaynak oluşturduğunun ortaya çıktığını ifade etti
Dağlı, Serbest Limanın üretim yapan kısmının, insanların toplu olarak yaşadığı alandan çıkartılmasının şart olduğunu ifade ederek, “Bölgeye yakın ilkokul var, turistlerin ziyaret ettiği alan var. Burada çimento dahi bir takım üretimin yapılması bölgeyi mahvediyor” diye konuştu
Kaynak: YeniBakış - Deniz Abidin - Haberin Tamamı YeniBakış Gazetesi'nde