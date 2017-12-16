Mağusa’da karaya oturan gemi kurtarılıyor

YeniBakış Gazetesi'nin haberine göre, geçtiğimiz yıl Gazimağusa, Palm Beach yanındaki askeri bölge içerisinde karaya oturan M-V-Chrisdul isimli gemiyi yeniden yüzdürme çalışmalarına başlandı.

Yaklaşık bir yıldan beri karaya oturan ve yüzdürülmeyi bekleyen kuru yük gemisini kurtarma çalışmalarına Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti, Limanlar Dairesi ile bir Gemi Kurtarma Şirketi katılıyor. Yapılan kurtarma çalışmalarına şu an itibarı ile 3 römorkör iştirak etti.

Yüzdürülmesi zaman alabilir

M-V-Chrisdul isimli kuru yük gemisinin alt kısmının tamamen karaya oturması ve geminin su yüksekliğinin de oldukça düşük olması nedeni ile kurtarılmasının zaman alacağı belirtildi.Bu arada Palm Beach sahilinde kayalıkların üzerine tamamen oturan geminin kurtarılma maliyetinin de oldukça yüksek olacağı bilgisi verildi.