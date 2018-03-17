Mağusa'da kaza! Yaralılar var

Gazimağusa'da bugün meydana gelen kazada iki araç kafa kaaya çarpıştı. Kaza sonrası 5 kişinin yaralandığı bildirildi.

KAZA NASIL OLDU?

Saat 11:00 sıralarında, Gazimağusa'da, Eski Gazimağusa - Lefkoşa Anayolu üzerinde Mustafa Yaman (E-39), yönetimindeki LP 817 Z plakalı araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada, Ten Ten Ltd önlerine geldiği zaman dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Hüseyin Cahit Arten (E-72) yönetimindeki LB 595 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır. Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan LP 817 Z plakalı araç sürücüsü Mustafa Yaman ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Çiğdem Yaman (K-38), Elif Ela Yaman (K-7), Fatma Eylül Yaman (K-11) ve LB 595 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Nilgün Arten (K-65) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerini müteakip müşahede altına alınmışlardır. Soruşturma devam etmektedir.