Mağusa'da ölümlü trafik kazası

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bu sabah, saat 05:00 sıralarında, Gazimagusa’da, Emrah Bektaş (E-30), yönetimindeki EM 274 plakalı salon araç ile Fevzi Çakmak Caddesi üzerinden Anıt Çemberi’ne doğru süratli ve dikkatsizce seyrettiği sırada çembere geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybederek bordür taşlarına çarpıp takla atmıştır.

EMRAH BEKTAŞ

Çarpmanın etkisiyle araçtan savrulan sürücü ağır yaralanarak kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak saat 06:20 de yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.