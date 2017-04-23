HABER KIBRIS

Mağusa'da ölümlü trafik kazası

23/04/2017

Mağusa'da ölümlü trafik kazası
ads

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bu sabah, saat 05:00 sıralarında, Gazimagusa’da, Emrah Bektaş (E-30), yönetimindeki EM 274 plakalı salon araç ile Fevzi Çakmak Caddesi üzerinden Anıt Çemberi’ne doğru süratli ve dikkatsizce seyrettiği sırada çembere geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybederek bordür taşlarına çarpıp takla atmıştır.

Görüntünün olası içeriği: 1 kişi

EMRAH BEKTAŞ

Çarpmanın etkisiyle araçtan savrulan sürücü ağır yaralanarak kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak saat 06:20 de yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.



TAGS: Mağusa’da ölümlü trafik kazası, Emrah Bektaş, Trafik kazası, Mağusa
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2016 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs. Design: LATIS Internet Media Systems