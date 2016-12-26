Mağusa’da terör örgütü sempatizanı 6 kişi tutuklandı

Mağusa’da Cürümleri Önleme Şubesi polisi tarafından terör operasyonu düzenlendi. Operasyonda terör örgütü sempatizanı olan 6 kişi tutuklandı

Nadire BAHADİ - Havadis

Mağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerinin aldığı bir ihbar üzerine önceki akşam Mağusa’da terör örgütü sempatizanlarına yönelik operasyon düzenlendi. Bir ikametgahta düzenlenen operasyonda yasa dışı cemiyete ait yıkıcı ve propaganda niteliğinde yayınlar, YPG, YPJ ve PKK örgütlerini sembolize eden bayraklar, Abdullah Öcalan ile terör örgütüne ait bazı militan resimleri ve KKTC’de yayınlanması ve tasarruf edilmesi yasak olan 1 adet kitap ele geçirildi. Polis baskınında 6 terör sempatizanı tutuklandı. Mahkeme, olayın soruşturmasını devralan Adli Şube polisi Mahir Türe’nin talebi üzerine zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

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