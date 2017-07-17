Mağusa'daki cinayet davası sonuçlandı

Mağusa’da Nijeryali Ebinabo Tariyemienya ile ilgili cinayet davası sonuçlandı. Olalekan Nicholas Agboola ve Adetola Oluwadamilar 18'er yıl hapse mahkum oldu

Olay nasıl olmuştu?

2015 yılında 22 yaşındaki Ebinabo Tariyemienya, Gazimağusa’da, kaldığı dairesinde ciddi şekilde darp edildikten sonra, balkonda bulunduğu sırada bir tekme darbesiyle 6'ıncı. kattan beton zemine düşürülmüştü, Ebinabo Tariyemienya Kaymak Apartmanı'nın garaj girişinde, kanlar içerisinde yanında döner bıçağı ve bıçakla ölü bulunmuştu