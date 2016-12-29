Mağusa'daki terör operasyonunda 4 kişi serbest

Evlerinde terör örgütüne ait yıkıcı yayın bulunan 6 kişiden 4’ü serbest kaldı, 2’si cezaevine gönderildi

Gazimağusa’da geçtiğimiz Cumartesi günü düzenlenen operasyon sonucu, bölücü terör örgütleri PKK, YPG ve YPJ’ye ait yıkıcı yayınlar, bölücübaşı Abdullah Öcalan posteri ile üzerinde bölücü örgütün sözde armalarının yer aldığı militan resimleri bulundurdukları suçlaması ile tutuklanan zanlılardan ikisi teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarılırken, operasyon kapsamında ilk etapta tutuklanan diğer 4 genç mesele ile bağlantıları tespit edilmediğinden serbest bırakıldı.

Mahkemeye meseleyi aktaran Adli Şube’de görevli polis memuru Mahir Türe, 24 Aralık 2016 tarihinde almış oldukları bilgi ile zanlıların ikametgahına operasyon düzenlediklerini ve ikametgah içerisinde yapılan arama sonucunda, PKK, YPG ve YPJ terör örgütleriniz sözde armalarının bulunduğu militan resimleri, terör örgütü kurucularından Abdullah Öcalan’ın resmi ile KKTC’de yayınlanması yasak olan ve kırmızı bültenle aranan terörist listesinin 5’inci sırasında olan Duran Kalkan’ın yazmış olduğu “Kürdistan Yurtsever Devrimci Gençlik Manifestosu” isimli kitabının ele geçirildiğini söyledi.

Mahkeme huzurunda bulunan zanlılar ile operasyon sırasında evde bulunan 4 kişinin 25 Arakık 2016 tarihinde mahkeme huzuruna çıkarıldığını ve 3 günlük tutukluluk emri temin edildiğini anımsatan Türe, diğer 4 kişinin mesele ile ilgili bağlantıları olmadığından serbest bırakıldığını söyledi.

Yasal bağları kalmadı

Mahkeme huzurundaki zanlılar M. G. ile R. D. hakkında yürütülen soruşturmanın tamamlandığını aktaran Türe, zanlıların ülkemizde çalışma izni ile bulunduklarını ancak bu izinlerin önceki gün itibarı ile işveren tarafından iptal edildiğini ve ülkemizle hiçbir yasal bağlarının kalmadığını belirterek, serbest kalmaları halinde yasadışı yollardan adayı terketmelerinin kuvvetle ihtimal olduğunu iddia ettiği zanlıların davaları görüşülünceye kadar Merkezi Cezaevi’nde muhafaza edilmesini talep etti.

Zanlı avukatları polisin zanlılar aleyhindeki iddialarının faraziden ibaret olduğunu öne sürerek tutukluluk talebine itiraz ederken, avukatlardan İbrahim Demirtaş işverenin polisin talebi üzerine çalışma iznini iptal ettiğini iddia etti.

Bir ay cezaevinde bekleyecekler

Huzurundaki şahadeti ve zanlı avukatlarının beyanlarını değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, ülkemizde hiçbir yasal bağları bulunmayan zanlıların, serbest kalmaları halinde yargılanmaktan kaçmalarının kuvvetle ihtimal olduğu yönünde bulgu yaparak, zanlıların davaları görüşülünceye kadar ve her halükarda 1 ayı geçmeyen bir süre için Merkezi Cezaevi’nde muhafaza edilmelerine emir verdi.



