Mağusa’daki yangın kontrol altında alındı

Gazimağusa’da sabah saatlerinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Gazimağusa’da, Çanakkale Sehitliğinin arkasında, halep fıstığı ağaçlarının bulunduğu arazi içerisinde, yüksek gerilim hatlarının fırtına dolayısıyla birbirine temas edip kıvılcım atması sonucu yangın çıktı.

Polis Genel Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Çıkan yangın sonucu yaklaşık 20 dönümlük arazi içerisinde bulunan otlar tamamen, bazı halep fıstığı ağaçları ile yaklaşık 10 adet hurma ağacı ise kısmen yanarak zarar gördü.

Yangın esnasında yanmakta olan bir hurma ağacının dalları bir evin çatısına düşmesine müteakip itfaiye ekipleri tarafından hemen müdahale edilerek yangın eve sıçramadan söndürüldü.

Yangın esnasında dumandan etkilenen 3 kişinin kaldırıldıkları Gazimağusa devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerini müteakip müşahede altındığı ve ciddi bir sağlık sorunu bulunmadığı ifade edildi.