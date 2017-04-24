Mahalle arasında dehşet saçtı

Mağusa’nın Çanakkale Bölgesinde dün akıllara durgunluk veren bir kaza yaşandı.

Mahalle arasında 130 kilometre hızla seyir halinde bulunan Aydın Kaya viraja geldiği zaman kullandığı NK 621 plakalı aracın kontrolünü kaybederek önce aydınlatma direğine beraberinde bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi.

Bayraktar Yolu Sokak’ta meydana gelen kazada evin bahçe duvarını yıkan sürücü mahallede dehşet saçtı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Gürültüyü duyan koştu

Saat 14:30 sıralarında NK 621 plakalı aracı ile Çanakkale çemberinden gölete doğru giden Aydin Kaya aşırı sürat nedeni ile aracının kontrolünü kaybetti. Kaya yolun solunda bulunan evin bahçe duvarına çarptı büyük bir gürültü ile sarsılan mahalle sakinleri sokağa döküldü. Yıkılan duvarlardan savrulan beton parçaları evin pencere camına da zarar verdi. Kazada ev ve araç büyük hasar görürken araç sürücüsü Aydın Kaya kontrol amaçlı Mağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaya’nın kısa süre müşahede altında tutulmasının ardından taburcu edildiği öğrenildi. Olay ile ilgili polis soruşturma başlattı araçta yapılan incelemede kilometre sayacının 130 kilometrede takılı kalması ile sürücünün 50 kilometre hız limitinin olduğu yerde aşırı süratli olduğu tespit edildi.

Kaynak: Havadis- Nadire Bahadi